Во вторник, 5 октября, в России отмечается День учителя. Он совпадает со Всемирным днем учителя, установленным ЮНЕСКО. В этот день поздравляют и чествуют работников образования, награждают за особые достижения в профессии. Мероприятия, посвященные профессиональному празднику педагогов, уже начались в регионах России. Они проходят в условиях нового роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, с соблюдением эпидемиологических ограничений. Все новости о празднике учителей — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

17:10 04.10.2021 В Ростове-на-Дону состоится Всероссийский форум студенческих спортивных клубов, участники которого поздравят педагогов с Днём учителя. Фестиваль состоится на базе Донского государственного технического университета с 7 по 10 октября. Читайте также: В Ростове-на-Дону на форуме студенческих спортклубов поздравят учителей

17:21 04.10.2021 В Калуге у здания школы № 6 им. А. С. Пушкина заложили «Аллею заслуженных учителей» из 25 молодых деревьев. Аллея посвящена педагогическим работникам, имеющим звания «Заслуженный учитель России» и «Заслуженный работник образования Калужской области». Проект реализуется по инициативе молодежного правительства области при поддержке регионального министерства образования и науки. Подробности в материале: В Калуге посадили 25 молодых деревьев на «Аллее заслуженных учителей»

17:51 04.10.2021 В Ростовской области ко Дню учителя организован ряд онлайн-мероприятий, в рамках которых жители Дона могут поздравить педагогов с профессиональным праздником. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Читайте также: Ростовчане поздравляют учителей в онлайн-формате

17:52 04.10.2021 Букет © ИА REGNUM

18:16 04.10.2021 Всемирный конгресс школьных учителей истории начал работу в Москве, передаёт 4 октября корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Москве начался Всемирный конгресс школьных учителей истории

18:18 04.10.2021 Российские учителя истории не должны закрывать глаза на попытки реабилитации нацизма в ряде стран Восточной Европы и должны помогать противостоять этому. Об этом 4 октября заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на международном конгрессе учителей истории в Москве. Читайте также: Нарышкин призвал учителей бороться с реабилитацией нацизма

18:18 04.10.2021 История занимает особое место среди школьных дисциплин, её изучение формирует мировоззрение молодых людей. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории. Читайте также: Путин отметил особую роль изучения истории в школах

19:43 04.10.2021 В Кемеровской области к работе приступили специалисты из других регионов и крупных городов региона, прошедшие отбор по федеральной программе «Земский учитель». Штат образовательных учреждений пополнился 35 «земскими учителями», сообщает региональное правительство. Читайте также: Кузбасские школы пополнились 35 «земскими учителями»

19:44 04.10.2021 Константин Трутовский. Сельская учительница. 1883

19:45 04.10.2021 В День учителя, 5 октября, платформа для видеороликов TikTok совместно с Министерством просвещения начинает первый всероссийский конкурс #УчителяТикТок. Читайте также: Министерство просвещения РФ привлекло TikTok к просвещению учителей

22:30 04.10.2021 В системе образования Петербурга в настоящее время работают более 30 тысяч школьных учителей. Каждый год их ряды пополняют почти 800 молодых специалистов. «Все вы продолжаете традиции ленинградской-петербургской школы, которые имеют глубокие корни. Уже второй год вы несете свою миссию в условиях пандемии. Наряду с врачами вы проявили себя настоящими героями. Не оставили своих учеников. Готовили к экзаменам. Поддерживали их. Благодаря вам ребята с каждым годом все лучше сдают Единый государственный экзамен. В этом году четверть всех результатов — высокобальные», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов по случаю Международного дня учителя.

22:30 04.10.2021 День знаний © ИА REGNUM

02:42 05.10.2021 Первыми в РФ День учителя начали праздновать 5 октября на Камчатке. Глава региона Владимир Солодов поздравил педагогов с их профессиональным праздником. Губернатор Камчатки отметил, что профессия учителя является главной в нашем обществе, именно поэтому День учителя мы празднуем всенародно. Он подчеркнул, что развитие системы образования является приоритетной задачей для краевых властей. Читайте подробнее: Главное в процессе образования — это учитель — губернатор Камчатки

03:16 05.10.2021 Губернатор Чукотки Роман Копин поздравил педагогов с Днём учителей, отметив, что это тяжёлый, но бесконечно интересный труд, который вознаграждается победами учеников, их желанием учиться, улыбками и радостью достижений. Читайте подробнее: В школе мы получили знания, которыми пользуемся каждый день — глава Чукотки

03:53 05.10.2021 Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил педагогическое сообщество с профессиональным праздником — Днём учителя. Читайте также: С теплотой мы вспоминаем добрые слова и напутствия учителей — глава Колымы

04:42 05.10.2021 Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил педагогов с Днём учителя. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Об этом: Шойгу поздравил учителей с их профессиональным праздником

04:42 05.10.2021 Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил работников образования, ветеранов педагогического труда с Днем учителя, отметив, что это большая ответственность, нести которую счастлив только тот, кто действительно нашел в этом свое призвание. Об этом: Донести знания — настоящий дар и кропотливый труд — глава Приморья учителям

04:46 05.10.2021 Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил педагогов с профессиональным праздником — Днём учителя. «Труд учителя — один из самых благородных и творческих, в то же время один из самых трудных и ответственных. Вы даете детям знания, учите их принимать самостоятельные решения, помогаете раскрыть способности, найти призвание, выбрать жизненный путь», — отметил Дегтярев. Об этом: Благодарю за ваш труд, мудрость и профессионализм — Дегтярёв учителям

04:48 05.10.2021 В Магаданской области с 4 по 10 октября проходит «Неделя учителя» — особое внимание работникам образования уделяют их ученики. Они посвящают своим любимым учителям мюзиклы, навещают дома ветеранов и благодарят за знание и труд. Об этом: На Колыме проходит «Неделя учителя»

04:57 05.10.2021 В системе образования Якутии трудятся 43 тысячи педагогических работников. Эта сфера самая крупная в республике, заявил 5 октября глава региона Айсен Николаев, поздравляя учителей с их профессиональным праздником. Подробности в материале: Учителя выполняют свой долг в непростых реалиях пандемии — глава Якутии

05:24 05.10.2021 Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко 5 октября поздравил педагогов островного региона с их профессиональным праздником — Днём учителя. В своём обращении к учителям Лимаренко подчеркнул, что главная составляющая образовательного процесса — это энергия педагогов. Губернатор пожелал учителям сохранить её на долгие годы. Об этом: Труд учителей окупается благодарностями учеников — глава Сахалина

05:35 05.10.2021 Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил большую преданность педагогов региона своему делу и их неравнодушное отношение к ученикам. Об этом он заявил 5 октября в поздравлении с Днём учителя. Читайте подробнее: Глава Приамурья назвал учителей армией преданных своему делу профессионалов

05:49 05.10.2021 Глава Тувы Владислав Ховалыг 5 октября поздравил педагогов с Днём учителя. По его словам, начало октября навсегда связано с этим праздником. Читайте подробнее: Будущее Тувы зависит от труда учителей — глава республики

06:23 05.10.2021 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поздравил учителей с их профессиональным праздником. По его словам, 5 октября страна чествует представителей самой важной и нужной профессии. Читайте подробнее: Глава Алтая поздравил педагогов с Днём учителя

06:57 05.10.2021 В Перми проходит акция «Учительская аллея: 100 на 100». В честь 100 выдающихся учителей около школ на территории региона посадят 100 клёнов, сообщает пресс-служба администрации города. Первые саженцы появились 4 октября около лицея №5. В честь заслуженных педагогов посадили пять кленов. Во время акции деревья украсят также территорию школы №132 и гимназии №5 в Перми. В мероприятиях участвуют школьники, учителя, волонтеры. Подробности в материале: В Перми в честь выдающихся учителей посадят деревья

07:06 05.10.2021 Герман Травников. Учительница. 1967

07:24 05.10.2021 Педагогов с профессиональным праздником поздравили губернатор Омской области Александр Бурков и председатель Законодательного собрания региона Владимир Варнавский. «Учитель — одна из самых благородных профессий, которая требует бережного и внимательного отношения. Вы даёте детям знания и вместе с ними частицу души, делитесь любовью и добротой. Педагоги Омской области с честью выполняют свою высокую миссию. Благодарим вас за труд и желаем безграничных душевных и физических сил, творческих успехов и искренней любви ваших учеников!» — говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте региона.

07:30 05.10.2021 Работники образования сегодня, 5 октября, отмечают профессиональный праздник — День учителя. В нашей стране к учительскому труду всегда относились с большим почётом, отмечают в сибирском полпредстве. «Быть педагогом — это не только ответственная работа, требующая высокого мастерства и профессионального опыта, это подлинное призвание и особая жизненная философия неравнодушного человека. Настоящий учитель вкладывает душу в своих подопечных и к каждому умеет найти подход, помогает раскрыть творческие способности и таланты, — говорится в поздравлении на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. — Повышение качества и доступности российского образования является одним из главных государственных приоритетов, и сегодня перед органами региональной власти стоят серьёзные задачи в этой сфере». Подробности в материале: Настоящий учитель вкладывает душу в своих подопечных — полпредство в Сибири

07:31 05.10.2021 В Бурятии численность школьных учителей в 2020—2021 учебном году составляла 8,4 тыс. человек. Из них 84,2% имеют высшее образования, 15,4% — среднее профессиональное. Читайте подробнее: Более 15% учителей в Бурятии не имеют высшего образования

07:33 05.10.2021 По случаю Дня учителя, отмечаемого сегодня, 5 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко поздравили педагогов с профессиональным праздником. В их обращении, в частности, сказано: «Благородный труд учителя закладывает основы завтрашнего дня. Вы не только даете знания учащимся, но и развиваете их духовный мир, помогаете определиться с профессией. Делясь с воспитанниками теплом своей души, вы навсегда остаетесь в их сердцах…» Подробности в материале: Алтайских педагогов поздравили с профессиональным праздником

07:39 05.10.2021 Преподавателя физики республиканского лицея-интерната Якутска Лену Фёдорову в День учителя 5 октября наградили госпремией имени народного учителя СССР Михаила Алексеева. Читайте подробнее: Педагогов Якутии наградили в честь Дня учителя

07:58 05.10.2021 Учитель детей кочевников-оленеводов Якутии Розалия Трифонова рассказала об особенностях обучения таких школьников. В программе маленьких эвенков есть особый предмет — «Уроки предков». Подробности в материале: В Якутии для детей оленеводов проводят «Уроки предков»

08:09 05.10.2021 Интеллектуальные игры помогают использовать знания детей для развития самих педагогов. Об этом в ходе круглого стола по обсуждению основных направлений развития системы образования в единстве обучения и воспитания сообщила учитель иностранных языков школы №11 города Читы Ольга Пуртова. Её слова цитирует пресс-секретарь министерства образования и науки Забайкальского края Гэсэр Раднаев: «В восточной философии есть фраза о том, что учитель должен непрерывно расти вместе с учеником. В современное время многие учителя ведут инстаграм, в том числе и я. У меня есть хештег «ученицаПуртова», когда я могу научиться чему-то полезному, что есть в среде наших школьников. Например, есть такое английское слово «heal»…» Об этом: Забайкальский педагог: «У меня есть хештег «ученицаПуртова»

08:10 05.10.2021 Испокон веков к учителю шли не только за знаниями, но и за советом, за помощью, за жизненной мудростью. Поэтому чувство уважения к педагогам остается на всю жизнь, отметил 5 октября глава ЕАО Ростислав Гольдштейн в своём поздравлении с Днём учителя. Подробности в материале: Все мы родом из школы — глава Еврейской АО поздравил учителей

08:13 05.10.2021 Поздравление народных учителей Забайкалья с профессиональным праздником. Пресс-служба правительства Забайкалья.

08:29 05.10.2021 В Забайкальском крае сегодня, 5 октября, проводится множество мероприятий, посвящённых Дню учителя: флешмобы, акции, поздравления. Как пояснила министр образования и науки региона Наталья Бянкина, в регионе сегодня будут награждать лучших учителей — победителей конкурсного отбора на получение федеральных и региональных премий. Об этом: День Учителя в Забайкалье: флешмобы, акции, поздравления

08:39 05.10.2021 Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил педагогов с Днем учителя. «Во все времена профессия педагога считалась особенной. Она требует высокой самоотдачи, преданности своему делу, терпения, понимания интересов и потребностей ученика. Вы не просто делитесь знаниями — вы передаёте воспитанникам свою мудрость, «заражаете» интересом к жизни. У каждого из нас есть учитель, которому хочется сегодня сказать: «Огромное спасибо!» — сказал он, обращаясь к учителям. В 2021 году педагоги подготовили 145 стобалльников, из них двое выпускников получили высшие баллы по трём предметам. Восемь выпускников стали дважды стобалльниками. «В каждом успехе ученика — огромная заслуга учителей», — отметил Паслер и поблагодарил педагогов за самоотверженный труд, чуткость, ответственность, профессионализм, пожелав крепкого здоровья, новых профессиональных успехов, семейного благополучия. Читайте подробнее: «В каждом успехе ученика — огромная заслуга учителей» — глава Оренбуржья

08:39 05.10.2021 По случаю Дня учителя, отмечаемого сегодня, 5 октября, губернатор Забайкалья Александр Осипов поздравил педагогов с профессиональным праздником. В его обращении, в частности, говорится: «Учитель — уникальная профессия, и чаще всего в нее приходят на всю жизнь. Каждый из нас знает, насколько важна роль твоего учителя в формировании твоей личности. Что по-настоящему любящий своих учеников педагог оказывает на человека влияние и неизгладимое воздействие, сравнимое, а нередко даже большее, чем самые родные и близкие люди. Я желаю вам взаимной любви с теми, кого вы учите…» Читайте подробнее: «Уникальная профессия»: забайкальских педагогов поздравили с праздником

08:47 05.10.2021 И.о. главы Оренбурга Сергей Салмин поздравил учителей с профессиональным праздником, отметив, что каждый учитель вносит свой личный вклад в развитие системы образования, отдаёт много сил и энергии, вкладывает душу в работу с детьми. «Ваш профессиональный праздник — это прекрасная возможность поблагодарить вас за самоотверженный труд, за терпение, доброту и знания, которыми вы щедро делитесь со своими учениками. Вам никогда не было легко — во все времена к учителям предъявляли высокие требования. И даже сегодня, в этот крайне сложный период пандемии, вы продолжаете не просто учить детей, а даете им глубокие знания и помогаете формировать нравственные ориентиры», — сказал он. Об этом: Школы Оренбурга пополнились 122 молодыми педагогами

09:17 05.10.2021 Известно, что в системе образования Омской области трудятся более 30 тысяч педагогических работников.

09:21 05.10.2021 В Забайкалье сегодня, в День учителя, состоялась церемония вручения федеральной и региональной премий лучшим учителям региона, а также благодарственных писем главы края. Поздравили педагогов вице-губернатор Забайкальского края Аягма Ванчикова, министр образования и науки региона Наталья Бянкина. В 2021 году федеральной премии удостоены — учитель основ духовно-нравственной культуры народов России и бурятского языка Агинской школы №2 Дулмажаб Цынгуева, учитель русского языка и литературы Дульдургинской школы №2 Цыренжап Дондокова, учитель физики и информатики школы №1 поселка Забайкальск Юлия Гильфанова, учитель химии и биологии гимназия №1 города Петровск-Забайкальский Елена Мильчук, учитель физики и математики Могойтуйской школы №2 Сэсэг Даши Дондокова, учитель английского языка школы №1 поселка Агинское Инга Жапова, учитель изобразительного искусства и МХК Новоорловской средней общеобразовательной школы Светлана Спиричева, учитель биологии Могойтуйской средней школы №2 имени Ю.Б. Шагдарова Нина Медведева, учитель физической культуры школы поселка Ясногорск Татьяна Ушакова.

09:32 05.10.2021 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех учителей с праздником — Днем учителя. «В нашей стране День учителя отмечают в каждой семье. Мы всегда с теплом и благодарностью вспоминаем о своих наставниках — тех, кто научил нас думать, отвечать за свой выбор, любить и дружить», — цитирует Володина сайт Госдумы. Важно хранить и развивать лучшие традиции отечественного образования, повышать престиж и социальный статус учителя, от этого зависит качество образования, будущее наших детей, говорится в поздравлении.

09:42 05.10.2021 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил учителей с профессиональным праздником. «Благодарю каждого из вас за уникальные знания, терпение, мудрость. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья и благодарных учеников», — обратился он к педагогам. По словам главы региона, в Прикамье живут и работают замечательные учителя, влюбленные в свою профессию. Это подтверждается многочисленными наградами, отличными результатами ЕГЭ, талантами и успехами наших детей. «Вы помогаете раскрыть способности ребят, учите их быть ответственными, целеустремленными, любить родной край. Своим трудом вы определяете будущее всего региона. Сегодня от качества образования зависит успешность Прикамья, выбор молодежи жить и работать на пермской земле», — подчеркнул Махонин. Подробности в материале: «От качества образования зависит успешность Прикамья» — губернатор

09:50 05.10.2021 От педагогов и наставников, а также от их человеческих и профессиональных качеств во многом зависят завтрашний день России, судьба и жизнь будущего поколения. Об этом в своём поздравлении ко Дню учителя заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. Читайте подробнее: От педагогов зависит завтрашний день страны — челябинский губернатор

09:59 05.10.2021 Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точки роста» созданы на базе 45 общеобразовательных организаций Белгородской области в 2021 году. Об этом сказал губернатор Вячеслав Гладков, поздравляя 5 октября педагогов с профессиональным праздником. Об этом: В Белгородской области создано ещё 45 «Точек роста»

09:59 05.10.2021 Жительница Благовещенска, преподаватель русского языка и литературы в школе №26 Светлана Булгакова выиграла квартиру. Для участия в специальном конкурсе для педагогов она подавала своё портфолио. Читайте также: В Приамурье молодой педагог в День учителя выиграла квартиру

10:05 05.10.2021 Губернатор Александр Бурков вручил омским педагогам и руководителям системы образования награды. omskportal.ru

10:07 05.10.2021 Власти Красноярска поздравили учителей с праздником: «Дорогие наши учителя! Прошлый год стал ещё одним испытанием для вашего профессионализма. Вам пришлось перестраиваться на дистанционный формат обучения. И вы с честью справились с этим испытанием! Пусть наступивший учебный год будет удачным для вас и ваших ребят! Примите самые искренние пожелания профессиональных успехов, крепкого здоровья, счастья и благополучия!»

10:29 05.10.2021 В Казани 100 самых активных начинающих преподавателей планируют наградить сертификатами по 15 тыс. рублей на дополнительное обучение на платформе Coursera, где занятия проводят преподаватели ведущих вузов мира. Также для казанских учителей организуют обучающие онлайн‑ и офлайн-курсы от ведущих специалистов в сфере образования. Читайте также: Казанские учителя получат гранты для дальнейшего обучения

10:38 05.10.2021 Сегодня в Хакасии профессиональный праздник отмечают более 4,5 тысячи учителей. «Педагогические коллективы Хакасии отличает дух новаторства, способность поддержать одарённых детей, увидеть в них таланты. Сформировать успешного человека, готового к самообразованию в течение всей жизни, научить его самостоятельно мыслить и принимать нестандартные решения — вот задача учителя сегодня. А оценка учительского труда — успех учеников», — говорится в поздравлении от министра образования и науки Хакасии Ларисы Гимазутиной, опубликованном на официальном сайте республики.

11:08 05.10.2021 Мэр Архангельска Дмитрий Морев поздравил учителей с профессиональным праздником: «От всей души поздравляю педагогов Архангельска с Днём учителя! Спасибо всем педагогам, что, несмотря ни на какие сложности, вы остаетесь в профессии, приобретаете новые компетенции, находите контакт с юным поколением горожан. Пусть в вашей жизни будет много радости и время для отдыха, пусть вас переполняет энергия, а дети и родители по достоинству ценят ваш вклад в обучение и воспитание! Здоровья и благополучия всем учителям и ветеранам педагогического труда!» — написал он на странице в соцсети «ВКонтакте».

11:16 05.10.2021 Глава Коми Владимир Уйба, поздравляя учителей, поблагодарил их за любовь к детям: «Уважаемые учителя, ветераны отрасли образования! Примите слова глубокой признательности и безмерного уважения за ваш благородный труд, за любовь к детям, за то, что вкладываете душу и искренне заинтересованы в успехах своих учеников. Вы не просто даёте школьникам знания, вы учите эти знания применять, помогаете им найти своё призвание и поверить в себя. Желаю вам вдохновения, творческой работы, благодарных учеников и надёжных коллег, профессиональных успехов и достижений, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, личного счастья и благополучия!» — говорится в тексте поздравления.

11:19 05.10.2021 Вологодский губернатор Олег Кувшинников поздравил учителей с праздником: «Поздравляю работников сферы образования и ветеранов отрасли с профессиональным праздником — Днем учителя. Быть учителем — огромная ответственность. От педагогического мастерства во многом зависит, какими вырастут наши дети. И вологодские педагоги уже не раз доказывали свой профессионализм. Благодаря их самоотдаче и преданности профессии школьники и студенты региона завоевывают призовые места на олимпиадах и конкурсах разного уровня, успешно участвуют в профессиональных соревнованиях», — написал губернатор на странице «ВКонтакте».

11:20 05.10.2021 Учитель физики из тюменской гимназии Екатерина Костылева победила во всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2021». Сообщение об этом опубликовано 5 октября на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Педагог из Тюмени победила в конкурсе «Учитель года»

11:25 05.10.2021 Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский пожелал учителям благодарных учеников: «Современный учитель — это не просто грамотный, терпеливый и чуткий наставник, но и человек, мастерски владеющий новейшими технологиями, умеющий увлечь детей даже самой сложной темой и легко ориентирующийся в инновационных методиках обучения. Развитию сферы образования в Архангельской области сегодня уделяется большое внимание: строятся и ремонтируются школы, развивается система поддержки талантливых детей, создаются новые современные технологические пространства. Но даже самое современное оборудование без личного примера, мастерства и открытого сердца учителя не сможет решить главную задачу — воспитать настоящего человека и гражданина. Желаю вам новых педагогических успехов, творческой энергии, ярких, талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия!» — говорится в тексте поздравления.

11:28 05.10.2021 Законодатели должны сделать все, чтобы помочь учителям в реализации их миссии — учить детей, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Непосредственного живого общения с учителем не может заменить никакое дистанционное обучение. Сегодня, когда весь мир столкнулся с пандемией, учителя приняли на себя многие риски и проблемы, которые она несёт. Мы, понимая это, со своей стороны должны сделать всё, чтобы помочь им в реализации их миссии — учить детей», — отметил Володин в телеграм-канале.

11:31 05.10.2021 «День учителя — особенный праздник в нашей семье. Моя мама, Алевтина Нестеровна, посвятила свою жизнь школе, обучала детей математике. Она может очень просто объяснить самую сложную теорему даже истинным гуманитариям. Выпускники школы № 49 при встрече со мной в первую очередь интересуются своим любимым учителем — моей мамой. Я испытываю невероятную гордость и ответственность», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом: «Гордость и ответственность» — тюменский губернатор поздравил учителей

11:35 05.10.2021 К памятнику первой учительнице в Оренбурге возложили цветы. Сегодня, в Международный день учителя, на ул. Советской у мемориала собрались представители педагогической общественности, руководители региональной и муниципальной системы образования. [пресс-служба администрации Оренбурга]

11:39 05.10.2021 Самый популярный подарок ко Дню учителя — цветы. Букеты на профессиональный праздник покупают 43% родителей школьников в России. Читайте подробнее: Жители России назвали самые популярные подарки ко Дню учителя

11:47 05.10.2021 В Хабаровске во время торжественного вечера в честь Дня учителя 5 октября педагогам вручили ключи от служебных квартир. Читайте также: В Хабаровске учителям вручили ключи от новых квартир

11:53 05.10.2021 Мурманский губернатор, поздравляя учителей, напомнил об их роли в становлении личности: «Педагогический работник — этот тот человек, который независимо от того, есть ли в семье ученика внимание и ценности, делает всё для того, чтобы ребёнок был успешным, счастливым, и чтобы понимал, что такое хорошо и плохо. А в эпоху интернета, когда дети с телефоном живут, конечно, история с ценностями становится актуальнее, чем когда-либо», — заявил Андрей Чибис. Читайте подробнее: Мурманский губернатор вручил педагогам награды Минпросвещения РФ

11:55 05.10.2021 В Свердловской области очень сильны учительские традиции. Об этом в своём поздравлении ко Дню учителя заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев. Подробности в материале: Свердловский губернатор: «Без учителя — ничего не будет»

11:57 05.10.2021 В рамках акции «Мечта учителя» школьники рассказали в соцсетях про мечты своих педагогов, а Российское движение школьников помогло воплотить их в жизнь. Среди заветных желаний учителей: полёт на вертолёте, прыжок на тарзанке, путешествие в Крым и др. И это только начало.

12:01 05.10.2021 Профессиональный праздник сегодня, 5 октября, отмечают педагогические работники. В пенсионном законодательстве для них предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости. Данное право у них сохранилось и после внесения изменений в пенсионное законодательство с 1 января 2019 года, напомнило новосибирское отделение Пенсионного фонда России. «В Новосибирской области почти 22 тысячи педагогов являются получателями досрочной страховой пенсии по старости», — уточнили в ПФР. Об этом: Более 20 тыс. новосибирских педагогов получают досрочную пенсию по старости

12:06 05.10.2021 Детское жюри Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021» впервые было сформировано из участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом 5 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Участники конкурса «Большая перемена» помогли выбрать учителя года

12:08 05.10.2021 Профессия учителя требует колоссального напряжения и колоссальной ответственности. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова. В связи с отмечаемым сегодня, 5 октября, Днём учителя она также отметила: «Учитель сегодня создает для ребенка ту среду, где формируется личность, из которой школьник должен выйти, осознавая, чем он хочет заниматься в ближайшие пять-семь лет, понимая, кем он будет в будущем. И, конечно, учителя (и не только учителя, но и другие педагоги: воспитатели, тренеры, преподаватели дополнительного образования) создают тот патриотический фундамент, на котором развиваются гражданское самосознание, любовь и уважение к Родине…» Читайте подробнее: «Роспатриотцентр» рассказал об особой миссии педагогов

12:17 05.10.2021 В России расходы на подарок классному руководителю ко Дню учителя за два года выросли на 20% — с 2650 руб. в 2019 году до 3200 руб. в 2021 году. Читайте также: В России траты на подарки ко Дню учителя выросли на 20%

12:33 05.10.2021 Актриса Юлия Пересильд незадолго до старта космического корабля «Союз МС-19», в экипаже которого она отправилась к МКС, в видеообращении поздравила педагогов школы №24 Пскова, где она училась, с Днем учителя. Напомним, стартовавший около полудня 5 октября космический корабль должен причалить к российскому модулю «Рассвет» в 15:12 мск. Открытие люков произойдет в 17:05 мск.

12:36 05.10.2021 По случаю отмечаемого сегодня, 5 октября, Дня учителя геосервис 2ГИС обнародовал рейтинг пользовательских отзывов о детских садах и школах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании, анализ 60 тысяч комментариев из 134 городов России показал, что чаще учителей благодарят за индивидуальный подход к ребенку, домашнюю атмосферу в школах и теплые воспоминания. Прежде всего родители ценят индивидуальный подход педагогов к ребёнку: почти 28% всех положительных отзывов в 2ГИС о школах и детских садах содержат эту формулировку. Читайте подробнее: Индивидуальный подход и компот: за что в России любят педагогов?

13:00 05.10.2021 По данным ВЦИОМ, у жителей России со словом «учитель» связаны положительные ассоциации. Для 25% граждан учитель — это педагог и преподаватель. Читайте подробнее: Жители России высказали своё отношение к учителям

13:07 05.10.2021 С Днем учителя поздравил педагогов Башкирии глава республики Радий Хабиров. Об этом 5 октября он сообщил на своей странице в социальной сети. «Трудно переоценить, какую роль играют учителя в нашей жизни. Они открывают перед учениками мир новых знаний. Воспитывают самостоятельность и стремление к постоянному росту. Закладывают личным примером высокие нравственные ориентиры», — сообщил глава региона. Подробности в материале: Глава Башкирии поздравил педагогов республики с Днем учителя

13:14 05.10.2021 Среднюю школу № 12 села Шаманка Шелеховского района Иркутской области ждёт капитальный ремонт. Об этом 5 октября сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на встрече с педагогами учреждения в День учителя. Как сообщает пресс-служба областного правительства, школа была построена в 1935 году. Здание постепенно перестраивалось и достраивалось, а с 1951 года существует в нынешнем виде. Читайте также: В Приангарье отреставрируют школу, которая 70 лет не видела ремонта

13:15 05.10.2021 В образовательные учреждения Ульяновской области по программе «Земский учитель — 2021» трудоустроили 14 педагогов. Каждому из них выплатили 1 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Об этом: Школы Ульяновской области пополнили «земскими учителями»

13:16 05.10.2021 Цветы учителям [Алексей Колчин © ИА REGNUM]

13:22 05.10.2021 В Международный день учителя 5 октября декан психолого-педагогического факультета Забайкальского госуниверситета, доктор педагогических наук Татьяна Клименко поздравила всех учителей региона с праздником. Она работает в учительской отрасли уже 46 лет — занимается подготовкой профессиональных, высококвалифицированных педагогов.

13:33 05.10.2021 Государственные награды вручил педагогам глава Башкирии Радий Хабиров в честь Дня учителя. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства. Сообщается, что помимо этого Хабиров вручил гранты молодым учителям, которые трудятся в сёлах. Читайте подробнее: В Башкирии намерены увеличить число грантов сельским учителям

13:51 05.10.2021 На Вологодчине шесть учителей получили по 500 тысяч рублей. Средства выплатили молодым педагогам, прибывшим на работу в сельскую местность. Об этом: Вологодские учителя получили по полмиллиона рублей

13:59 05.10.2021 Тюменка Екатерина Костылева стала победителем Всероссийского конкурса «Учитель года — 2021». Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Читайте подробнее: Учителем 2021 года в России стала преподаватель из Тюмени

14:03 05.10.2021 Президент РФ Владимир Путин назвал День учителя замечательным праздником.

14:08 05.10.2021 Президент РФ Владимир Путин отметил, что все участники конкурса «Учитель года — блестящие специалисты».

14:10 05.10.2021 В Саратовской области 14 педагогов стали обладателями премии в размере 200 тыс. рублей. Профессиональный праздник в регионе 5 октября отмечают около 18 тыс. учителей, а также преподаватели колледжей, воспитатели детсадов, методисты. Подробности в материале: В Саратовской области наградили отличившихся педагогов

14:11 05.10.2021 Учитель года, учитель физики из Тюмени Екатерина Костылева: физика в школе — это большая ответственность за научное развитие нашей страны.

14:15 05.10.2021 Передовые технологии в образовательном процессе никогда не смогут заменить непосредственного живого общения с учителем, отметил Владимир Путин.

14:22 05.10.2021 В России 2023 год будет посвящён педагогам и наставникам, заявил 5 октября президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин: 2023 год в России будет посвящён педагогам и наставникам

14:31 05.10.2021 В БКЗ «Октябрьский» наградили лучших учителей Санкт‑Петербурга. gov.spb.ru

14:38 05.10.2021 Учитель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко: традиция поднимать государственный флаг в школах — значимый элемент патриотического воспитания.

14:39 05.10.2021 Правительству и депутатам Госдумы нужно довести до логического завершения планы по снижению бюрократической нагрузки на учителя, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России». Об этом: Путин надеется на снижение бюрократической нагрузки на учителей

14:46 05.10.2021 Сельский учитель Алеся Максакова из Курской области: сельские школы — конкурентны, в них уделяется максимум внимания каждому ученику.

14:48 05.10.2021 Путин — учителям: «Хочу пожелать вам и вашим ученикам всего самого доброго!»

15:03 05.10.2021 Мэр Архангельска Дмитрий Морев в День учителя пообедал в школьной столовой. «Убедился — кормят вкусно!» — поделился он с подписчиками «ВКонтакте». Фото: https://vk.com/id40615930

15:04 05.10.2021 Выпускники, лидеры и активисты молодежных общественных организаций и объединений Самарской области побывали в своих школах, в которых они закончили обучение не менее 5 лет назад, поздравили своих учителей с профессиональным праздником, подарили им цветы и памятные подарки. А также волонтеры и активисты общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» поздравили учителей-педагогов с профессиональным праздником по местам их проживания, подарили им цветы и памятные подарки.

15:04 05.10.2021 С 1 октября в Многофункциональном молодежном центре «Молодежь Оренбуржья» действует акция «Звонок для учителя». Любой желающий может посетить центр и бесплатно позвонить по местному телефону преподавателю. Принять участие в акции уже смогли представители региональных общественных организаций и студенты высших учебных заведений. Поздравили учителей с их профессиональном праздником активисты Российского движения школьников, Федерации детских организаций, Молодой гвардии ЕД, Регионального ресурсного центра по поддержке добровольческих и молодежных инициатив, ученики Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.

15:04 05.10.2021 Ростовские активисты поздравили преподавателей Ростовского государственного экономического университета букетами цветов и теплыми пожеланиями. К поздравлениям также присоединились волонтеры, осуществляющие сопровождение Всероссийского конкурса «Учитель года» в г. Ростове-на-Дону. А волонтеры #МыВместе оказали адресную помощь Горгопе Лидии Васильевне, учителю русского языка и литературы школы №53 города Ростова-на-Дону. Ветеран труда, стаж — 31 год.

15:05 05.10.2021 Лидеры молодежных организаций, движений и учреждений молодёжной политики Липецкой области приняли участие в акции «Звонок для учителя». Бывшие ученики поздравили с профессиональным праздником своих школьных учителей по телефону, подарили тёплые пожелания, вспомнили наиболее яркие события, связанные со школьными годами, и, конечно же, поблагодарили своих наставников. Среди участников Алексей Майер — руководитель официальной лиги КВН «Университетская», Дарья Самойлова — директор Городского дворца молодёжи «Октябрь», Юлия Митченкова — заместитель начальника управления физкультуры, спорта и молодежной политики г. Ельца, Виктор Щукин — председатель Липецкой организации Российского союза молодёжи.

15:05 05.10.2021 Сотрудники и волонтеры регионального центра «МолодежьПлюс» совместно со школьниками «Русской православной елассической гимназии им. преподобного Сергия Радонежского» г. Саратова поздравили своих педагогов в рамках акции «Звонок для учителя». Поздравления проходили в формате телефонных звонков и дистанционного занятия в zoom-конференции. Волонтеры звонили своим преподавателям и поздравляли их с профессиональным праздником. А школьники 11 класса поздравили своего учителя во время занятия в дистанционном учебном режиме через камеры электронных устройств.

15:09 05.10.2021 Информационные ресурсы для школ должны находиться под контролем у государства, заявил 5 октября президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России». Об этом: Путин: инфоресурсы для школ должны быть под контролем государства

15:29 05.10.2021 Россия — большая страна, и всё население нельзя сосредоточить в нескольких мегаполисах, заявил 5 октября президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин: население России нельзя сосредоточить в нескольких мегаполисах

15:36 05.10.2021 Проблема безопасности детей в интернете волнует весь мир, заявил 5 октября президент России Владимир Путин. «Весь мир сейчас решает задачу безопасности в интернете для детей. Весь мир этим занят и озабочен. И мы не исключение», — сказал президент. Читайте подробнее: Путин назвал организаторов «групп смерти» бессовестными людьми

15:54 05.10.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети поздравил педагогов с Днем учителя и вспомнил разговор со своей классной руководительницей Людмилой Борисовной, которая помогла ему справиться с проблемами в учёбе. Об этом: Беглов вспомнил разговор со своей классной руководительницей

16:25 05.10.2021 День знаний © ИА REGNUM

16:39 05.10.2021 В Перми в День учителя состоялось награждение 44 педагогов из разных муниципальных образований. Все они стали лауреатами премий правительства РФ и правительства Пермского края за достижения в педагогической деятельности, сообщает пресс-служба краевой администрации. Федеральных премий в размере 200 тыс. рублей удостоены 19 учителей. Еще 25 педагогам присуждены региональные премии по 40 тыс. рублей. Читайте подробнее: В Прикамье 44 лучших учителя получили награды

17:11 05.10.2021 Ввести единые ставки оплаты труда и провести повышение заработной платы учителей сразу во всех регионах предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. Об этом: В Госдуме настаивают на введении единых ставок учителям во всех регионах

17:18 05.10.2021 В День учителя, 5 октября министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев встретился со студентами Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского и Калужского индустриально-педагогического колледжа. В настоящее время в регионе отмечается рост интереса абитуриентов к педагогическим специальностям. В прошлом учебном году в систему образования области пришло более 300 молодых специалистов в возрасте до 30 лет. Об этом: В Калуге министр образования области встретился с будущими педагогами

18:12 05.10.2021 День учителя в Шадринском государственном педагогическом университете 5 октября отметили масштабно. Поздравления принимал весь вуз, который является кузницей кадров для образовательных учреждений Курганской, Свердловской, Тюменской областей, а также для Ямала и Югры, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Шадринский педуниверситет отметил День учителя масштабным праздником

18:19 05.10.2021 Следком Коми в День учителя начал проверку видеоролика, на котором физрук обматерил ученика. Подробности в материале: Следователей Коми заинтересовал конфликт школьника с учителем физкультуры

19:52 05.10.2021 В Калмыкии состоялся торжественный приём по случаю Международного дня учителя. Обращаясь к педагогам, глава республики Бату Хасиков отметил, что не только в этот праздничный день миллионы людей по всему миру с любовью и благодарностью вспоминают своих учителей. Подробности в материале: Глава Калмыкии: «Миллионы людей с благодарностью вспоминают своих учителей»

20:10 05.10.2021 Владимир Солодов — поздравление с днем учителя kamgov.ru

21:36 05.10.2021 Первоклассницы. Дарья Драй © ИА REGNUM

23:14 05.10.2021 Абрам Харьковский. Награда учителю

03:05 Мэр Владивостока Константин Шестаков 5 октября поздравил педагогов с Днем учителя и вручил пятерым из них ключи от арендных квартир. Подробности в материале: Учителям Владивостока вручили ключи от арендных квартир

04:24 Глава Хакасии Валентин Коновалов 5 октября, в День учителя, вручил награды лучшим педагогам республики. Подробности в материале: Лучшим педагогам Хакасии вручили награды

07:04 Сотрудники и активисты Регионального центра «Молодежь плюс» поздравляют всех педагогов с праздником! sarmolodplus.ru