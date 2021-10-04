Джакарта, 4 октября, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в регионе Тернате в индонезийской провинции Северный Малуку, сообщает CNN Indonesia.

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

Землетрясение произошло 4 октября в 17:59 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в море.

«Эпицентр землетрясения находился в море в 54 км от Тернате», — говорится в официальном сообщении на сайте Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу два землетрясения малой силы были зарегистрированы утром 4 октября на территории Болгарии.