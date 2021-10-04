Йошкар-Ола, 4 октября, 2021, 15:16 — ИА Регнум.

В Марий Эл по состоянию на 4 октября выявили 63 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 64 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 19 954 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Zdravalt.ru Коронавирус

Всего выздоровели с начала пандемии 18 680 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 112 человек. 605 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались трое пациентов ковид-центров, накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 489 человек.

Как сообщилиИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 535 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1323 человека, из них у 1298 — пневмония, 57 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 32 пациента, при этом госпитализированы 72 жителя Марий Эл.