Прага, , 15:19 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, один из фигурантов так называемого досье Пандоры, опроверг свою причастность к каким-либо незаконным схемам. Об этом он написал в Twitter.

Андрей Бабиш Doležal Michal © 420on.cz

По словам политика, он ожидал, что к нему «прицепятся» прямо перед выборами. Оппоненты, полагает он, стараются таким образом навредить ему и повлиять на исход выборов.

«Я никогда не делал ничего незаконного или неправильного, но это не мешает им снова пытаться очернить меня», — подчеркнул Бабиш.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), опубликовавших документы об офшорных операциях, Бабиш потратил €15 млн на недвижимость во Франции, включая замок на Лазурном берегу.

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