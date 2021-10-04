Белгород, 4 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Полностью обеспечить лекарственными препаратами и медицинскими изделиями льготные категории граждан заранее на весь январь 2022 года поручил 4 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщила ИА REGNUM пресс-служба правительства региона.

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В 2022 году в Белгородской области планируется направить почти 2,5 млрд рублей на препараты для льготных категорий и пять миллиардов рублей для стационарных больных. Чтобы льготники во время новогодних праздников «не бегали по врачам», решено выдать месячный январский объём лекарств до 25 декабря 2021 года.

«Важно, чтобы во время торгов не происходила замена препарата на рецептурный аналог, а если это происходит, то необходимо проводить разъяснительную работу с пациентами и объяснять эффект действующего вещества», — сказал Вячеслав Гладков.

По данным правительства, наибольшая потребность в области — в льготных лекарственных препаратах инсулинового ряда, препаратах для лечения онкологических и онкогематологических, а также редких заболеваний.