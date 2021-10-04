Москва, 4 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Каких-либо новых ограничений на проведение массовых мероприятий в России не вводилось. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Дарья Драй ИА REGNUM Масочный режим

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«Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день решение о возможности проведения массовых мероприятий «принимаются главами регионов при достижении определенных показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию».

Отмечается, что этот порядок определен постановлением главного государственного санитарного врача России от 7 июля 2021 года № 18.