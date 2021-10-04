Москва, 4 октября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Инициативу, которая запрещает детям приносить мобильные телефоны в школу, поддерживаю 30% родителей. Против подобного 53% родителей школьников, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

(сс0) Дети со смартфонами

Главный аргумент сторонников — «приносить смартфоны можно, а на время урока лучше сдавать учителю». Аргумент противников запрета — «ребёнок должен быть на связи с родителями в случае необходимости или ЧП».

Среди учителей запрет на пользование детьми смартфонами в школах поддерживают 50% учителей: «ребенок не портит глаза и не отвлекается на уроках». Против данной инициативы выступают 38% педагогов: «у детей должна быть возможность связываться с родителями».

Опрос проведен 8−15 сентября 2021 года. Опрошены 1600 родителей школьников и 500 учителей в 301 населенном пункте РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, более половины родителей (52%) российских школьников не одобряют идею запретить мобильные телефоны в школе.

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