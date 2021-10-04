Симферополь, 4 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Итоги десятого образовательного заезда «Город. Точка роста», заключительного в этом сезоне, а также всего образовательного сезона 2021 года подведут 4 октября на площадке арт-кластера «Таврида». Об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Таврида

Заезд начал работу 30 сентября и объединил пять арт-школ: региональных арт-резиденций, индустрии гостеприимства, архитектуры и дизайна, креативных индустрий и интернет-маркетинга. Его участники познакомились с инструментами работы с городскими пространствами, методами развития внутреннего туризма, брендов и айдентики в регионах.

Кроме того, 4 октября на «Тавриде» подведут итоги всего образовательного сезона 2021 года, который стартовал 2 июня и в который вошло десять образовательных заездов. Участниками нынешнего образовательного сезона 2021 года стали более 3000 молодых творцов со всей страны.

При этом каждый из образовательных заездов объединил не менее трех арт-школ и «Таврида» встретила творцов из кардинально разных сфер: академического и современного искусства, музыки, диджитал-дизайна, хореографии, арт-менеджмента, гастрономии, моды и других направлений культуры, благодаря чему участники создали уникальные проекты вместе с лидерами арт-рынка.

Главной темой образовательной программы 2021 года стала креативная экономика: как она влияет на развитие регионов и помогает появлению новых направлений в искусстве, какая роль здесь отведена молодым творцам. В Год науки и технологий в России часть программы арт-школ была посвящена теме цифровизации искусства: как сегодня классическое искусство взаимодействует с современными технологиями.

Также с 2 по 5 октября на площадке арт-кластера проходит шестой — заключительный в этом году — образовательный заезд школы лидеров креативной экономики «Меганомика». Его участниками стали руководители региональных отделений Российского военно-исторического общества (РВИО). На «Тавриде» они занимаются развитием креативных компетенции и учатся находить нетривиальные подходы к управлению командами и проектами в условиях высокой неопределенности. Слушатели «Меганомики» разрабатывают проект парка РВИО на территории арт-кластера «Таврида», а также готовят проекты развития региональных организаций РВИО. Презентация и защита проектов состоится 4 октября.

Отметим, «Меганомика» — это апробация образовательных программ Университета креативных индустрий, который создается в Крыму и образовательные заезды школы проходили с мая 2021 года. Участниками предыдущих пяти заездов стали руководители среднего и высшего звена, работники системы образования, лидеры НКО, сотрудники государственных структур. В основе программы школы лежит проектная работа: слушатели разрабатывают проекты, связанные со своей основной профессиональной деятельностью, и после завершения образовательной программы реализуют проекты в своих регионах. «Меганомика» дополняет традиционные арт-школы «Тавриды» для молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. Участники «Меганомики» и молодые творцы обмениваются знаниями и опытом, вместе работают над творческими заданиями.