Саратовская область, 20 февраля, 2013, 12:55 — ИА Регнум. По статистическим данным в 2012 году в Саратовской области увеличился выпуск строительных материалов предприятиями промышленности строительных материалов и стройиндустрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе правительства Саратовской области. Так, объем отгруженной продукции предприятиями стройиндустрии за 2012 год достиг 21,5 млрд. руб. или 107,8% к 2011 году.

По сравнению с 2011 годом увеличен выпуск строительного на 4%, кирпича керамического - на 5,4%, конструкций и деталей сборных железобетонных - на 3%, цемента - на 5,2%, извести - на 17,2%, блоков стеновых из ячеистого бетона выпущено в 1,73 раза больше.