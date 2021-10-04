Сантьяго, , 15:09 — REGNUM Администрация чилийского президента Себастьяна Пиньеры опровергла его причастность к офшорным схемам, упомянутым в так называемом досье Пандоры, и 4 октября выпустила соответствующий комментарий.

Себастьян Пиньера Prensa.presidencia.cl

В пресс-службе администрации отметили, что в 2017 году генеральная прокуратура Чили и суды тщательно расследовали события, связанные с продажей упомянутого в досье рудника Dominga.

«Прокуратура рекомендовала закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия президента Себастьяна Пиньеры в упомянутой операции», — говорится в заявлении.

Ранее чилийское издание Siper, ссылаясь на «Досье Пандоры», утверждало, что семье Пиньеры и близкому к нему бизнесмену Карлосу Делано принадлежало 56% акций горнодобывающей компании Minera Dominga. Долю Пиньеры и других партнеров Делано выкупил в 2010 году. Сделку стоимостью $152 млн провели через офшор на Британских Виргинских Островах. Горная компания ведёт разработки неподалёку от национального заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, офшорное досье ранее опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

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