Самара, 4 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Еще одного подозреваемого в хулиганстве в центре Самары задержали в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Eduxavier Выстрел

Сообщается, что в ночь с 11 на 12 сентября в центре г. Самары раздались выстрелы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Ранее стражи порядка задержали одного из подозреваемых в этом преступлении. 16 сентября он был помещен под домашний арест.

Отмечается, что в настоящее время полицейские установили личность второго подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка. Им оказался ранее не судимый 21-летний студент вуза, житель Самары. У него был изъят охолощенный пистолет, который передан на экспертизу.

«По ходатайству следствия в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Задержанный попросил прощения у всех жителей Самары, которым доставил беспокойство своими противоправными действиями», — говорится в сообщении.