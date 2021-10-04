Челябинск, 4 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Челябинской области вводят QR-коды. Такое решение принял оперативный штаб.

QR-код

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Их использование станет обязательно для посещения развлекательных, спортивных и культурных мероприятий Такая мера применена для предотвращения распространения коронавируса. Речь идёт о мероприятиях численностью более 100 человек.

Распоряжение оперштаба вступит в силу с 18 октября. Как сообщало ИА REGNUM, ранее о введении такой системы объявили власти Свердловской области.