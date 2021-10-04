Новотроицк, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд 4 октября рассмотрел апелляцию бывшего первого заместителя главы администрации Новотроицка Артёма Л. и бывшего председателя комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации Новотроицка Андрея С. на приговор суда первой инстанции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, судебная коллегия оставила приговор городского суда в части назначенного наказания без изменения, апелляционные жалобы осужденных и их защитников — без удовлетворения.

Ovs.skav.sudrf.ru Приговор

Напомним, экс-чиновники признаны виновным в коррупционных преступлениях. За оказание общего покровительства бывшие сотрудники мэрии брали взятки от представителей фирм, являющихся исполнителями контрактов по городскому благоустройству. Общая сумма полученных вознаграждений составила 5,4 млн рублей. Свою вину мужчины не признали.

Бывший вице-мэр приговорён к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 25 млн рублей и лишением права занимать определенные должности в течение десяти лет. Другой чиновник осужден к восьми годам и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 21 млн рублей и лишением права занимать определенные должности в течение семи лет.