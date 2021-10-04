Москва, 4 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией примерно на 30%, сообщил 4 октября мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Москве пока эти показатели в два раза ниже пиковых значений, но, тем не менее, мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом», — сказал Собянин.

Он также рассказал о ходе вакцинации. Так, среди групп работающих, где была введена обязательная вакцинация, первый компонент уже получили 73%, а 67% привились двумя компонентами.