Москва, 4 октября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил председателя правительства России Михаила Мишустина включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок. С таким обращением он выступил на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Глава Подмосковья отметил, что рост заболеваемости COVID-19 фиксируется в регионе с сентября.

«Мы далеки от пика. На пике госпитализировали порядка 1,2 тыс. человек, сейчас госпитализируем 600−650 человек в сутки», — доложил Воробьев.

При этом ежедневно выписываются 530−570 человек. На ИВЛ в регионе находятся 350 пациентов. Свободных коек в МО достаточно, динамика заболевших ежедневно отслеживается, и, в случае необходимости, дополнительные места для пациентов будут оперативно созданы.

«В абсолютном большинстве случаев в стационары попадают те, кто воздержался от вакцинирования. Поэтому, наверное, первая просьба — все-таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем это очень важным и необходимым для сохранения жизни людей», — сказал Воробьев.