Прага, , 15:03 — REGNUM Полиция Чехии займется проверкой данных международного консорциума журналистов-расследователей о том, что председатель правительства страны Андрей Бабаш в 2009 году якобы через офшорные компании перевёл $22 млн на покупку роскошного поместья на Французской Ривьере. Об этом 4 октября сообщили в правоохранительном ведомстве.

Поличия Чехии @PolicieCZ

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Проверкой информации, изложенной в «досье Пандоры», займётся Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.

«Национальное управление по борьбе с организованной преступностью (НУБОП, подразделение полиции) будет заниматься проверкой, причём не только в отношении премьера-министра Чешской Республики, но и всех граждан Чехии, которые упоминаются в этом деле», — говорится в сообщении на странице полицейского ведомства в Twitter.

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Более подробную информацию в полиции пока предоставить отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября международный консорциум журналистов опубликовал документы, в которых имеются данные об офшорных счетах ряда политиков и знаменитостей. Если верить публикации, американский штат Южная Дакота стал одним из крупнейших офшорных центров, куда за последние годы были переведены десятки миллионов долларов.

Всего в так называемом «досье Пандоры» фигурируют 35 действующих и бывших национальных лидеров, а также 400 чиновников из примерно сотни стран. В частности, по данным ICIJ, чешский премьер-министр Андрей Бабиш через офшорные схемы приобрёл замок на юге Франции за $22 млн, а родственники президента Азербайджана Ильхама Алиева, напротив, продали недвижимость в Великобритании на 400 млн фунтов стерлингов.