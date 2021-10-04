Рустави, Грузия, , 15:02 — REGNUM В грузинском Рустави 4 октября началась акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «Палитраньюс».

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщается, что участники акции выстроились с плакатами возле пенитенциарного учреждения, где содержат экс-президента. Они протестуют против ареста Саакашвили.

Ориентировочно на протестном митинге собрались несколько сотен человек. Они требуют освободить бывшего грузинского лидера и спели песню «Миша — крутой».

Для выступлений лидеров протестующих подготовлена сцена. На месте мобилизованы дополнительные силы полиции. На сегодня в Рустави запланированы две акции в поддержку бывшего президента.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси вечером 1 октября. На родине экс-президент заочно осуждён по двум делам, а также ещё два дела, где он фигурирует в качестве обвиняемого, находятся в суде. В Грузии объявили сбор подписей под требованием освободить экс-президента.

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