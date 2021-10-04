Мурманск, 4 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области скончались шесть человек с COVID-19, всего с начала пандемии — 2100. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 3 октября в регионе было выявлено 163 носителя коронавируса, 60 из них — в областном центре, 32 — в Мончегорске, по 16 — в Кандалакшском районе и Оленегорске. На лечении находятся 15 785 северян.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки коронавирус выявили у 25 781 жителя России, жертвой инфекции стали 883 человека.