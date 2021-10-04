Джакарта, 4 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Церемония празднования 76-й годовщины создания национальных вооруженных сил Индонезии состоится у президентского дворца в Джакарте 5 октября 2021 года, сообщает CNN Indonesia.

Gunawan Kartapranata Герб Индонезии

Президент и вице-президент Индонезии примут участие в праздновании. Церемония начнется с минуты молчания, а также вручения наград. Затем планируется, что над президентским дворцом пролетят 18 боевых самолетов.

Президент Индонезии Джоко Видодо также проведет видеоконференцию с солдатами вооруженных сил страны.

Как сообщало ИА REGNUM, член палаты представителей Индонезии Дэйв Лаксоно заявил, что правительство должно занять твердую позицию в отношении китайского исследовательского судна, которое обнаружили вблизи индонезийского острова Натуна.