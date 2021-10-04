Хабаровск, 4 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Хабаровский «Амур» одержал победу над подмосковным «Витязем» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

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В конце второго периода нападающий «Витязя» Даниэль Одетт открыл счёт. «Амур» восстановил равновесие в начале третьего периода благодаря голу форварда Давида Томашека.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Амура». Решающий бросок исполнил нападающий Александр Горшков.

На сегодняшний день «Амур» занимает 19-е место в КХЛ, на счету команды 11 очков. «Витязь» идёт на 14-м месте с 13 очками.