Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Ростовской области часть участков для многодетных семей оснастят инженерной инфраструктурой. Речь идёт о посёлке Целина, где людям были выданы полагающиеся участки в чистом поле.

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Из резервного фонда Ростовской области Целинскому району перечислено около 10 млн рублей. Средства будут направлены на оплату выполненных проектных и изыскательских работ для строительства коммуникаций.

Как предполагается, на выделенных участках будут построены жилые дома. Общая площадью застройки составит 50 гектаров.