Улан-Удэ, 4 октября, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Антомонопольная служба в Бурятии привлекла компанию ТГК-14 к ответственности за необоснованное увеличение платы за отопление. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

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Как отмечается, размер платы был рассчитан исходя из объёма тепловой энергии, превышающей фактическое потребление по показаниям общедомовых приборов учета. Информация об этом была направлена в прокуратуру республики, а затем в управление ФАС по Бурятии.

«В соответствии с решением от 4 июня 2021 года комиссией Бурятского УФАС России в действиях ПАО «ТГК-14» установлено злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением, выразившимся в необоснованном увеличении размера платы за коммунальную услугу по отоплению», — отметили в мэрии.

В результате компанию оштрафовали на 650 тыс. рублей. Кроме того, к административной ответственности привлечён директор «Теплоэнергосбыт Бурятии» филиала ТГК-14.