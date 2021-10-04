Инчхон, Южная Корея, 4 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Пассажиропоток южнокорейского международного аэропорта Инчхон сократился до 10 тыс. человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей управляющей компании.

Alfonsojung Инчхон

Согласно опубликованным данным, в сентябре текущего года пассажиропоток аэропорта составил 9583 человека, что на 1344 человека меньше по сравнению с августом.

Известно, что показатель ниже 10 тыс. человек зафиксирован впервые с марта 2020 года.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с уменьшением числа людей, отправившихся в путешествие во время праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который отмечался с 20 по 22 сентября.

В праздничные дни средний пассажиропоток аэропорта Инчхон составлял порядка 6 тыс. человек.