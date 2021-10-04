Москва, 4 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Заболевший COVID-19 человек должен строго соблюдать режим самоизоляции и не должен контактировать с кем-то, помимо сожителей, в противном случае он будет законодательно подпадать под ответственность. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Самоизоляция

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«Человек, который находится на самоизоляции, не может контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе проживает. Он не может распространять инфекцию, потому что в этом случае он попадает под ответственность как административную, так и уголовную, если кто-то заболевает дальше», — сказала Попова.

По её словам, контроль за соблюдением режима самоизоляции в регионах ведут органы внутренних дел, Росгвардия, местное самоуправление и сотрудники Роспотребнадзора, и это является частью общей работы, «которую надо усилить».