Москва, 4 октября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Рубеж $1000 за 1 тысячу кубометров газа носил, скорее, психологический, чем фундаментальный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Газ

«Поэтому после его преодоления, когда участники рынка поняли, что цена может расти выше, наблюдался резкий рывок. Но до бесконечности рост продолжаться не может.

При очень дорогом газе резко падает рентабельность использующих его компаний, так что их проще будет остановить, как это произошло с рядом британских электростанций. Соответственно, упадет и спрос.

Также на фоне роста цен на газ повышается конкурентоспособность альтернативных источников энергии, других видов топлива и прямых закупок электроэнергии.

В конце концов, Газпром сейчас не использует полностью даже существующие мощности, хотя и выполняет свои обязательства. Так что с ним могут быть заключены дополнительные контракты на поставку.

Другое дело, что не в практике компании краткосрочные соглашения, Газпром предпочитает долгосрочные контракты пусть не по самым высоким ценам, а ещё больше контракты на условиях «бери или плати».

На такие контракты в значительных объёмах сейчас рассчитывать не стоит, учитывая временный характер дефицита. Венгрия скорее, исключение, связанное с самостоятельной политикой этой страны, хорошими отношениями с Россией и риском прерывания работы украинской ГТС.

Цена на рынке уже довольно высока, она могла бы и в формате краткосрочных контрактов быть интересна Газпрому, но лицензирование и запуск «Северного потока — 2» для компании важнее, так что видимо до этого момента цена продолжит рост», — предполагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на газ в Европе продолжает обновлять исторические максимумы. В ходе торгов 4 октября она впервые превысила $1200 за тысячу кубометров.

Читайте также: Новый рекорд: цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубометров