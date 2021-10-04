Москва, 4 октября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В Международный день врача, 4 октября, команда «Молодежка ОНФ» проведет в регионах страны акцию «Спасибо, доктор!». Об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР Врачи

В этот день участники команды разместят на улицах городов и в транспорте поздравительные баннеры и слова признательности в адрес врачей.

Также в нескольких регионах участниками команды будут организованы фотосессии для медиков «Один день из жизни доктора» и проведены съемки «Одного дня профессии».

Отметим, с начала пандемии коронавируса участники команды «Молодежка ОНФ» практически во всех регионах России включились в работу по помощи медучреждениям, работая в больницах, помогая в перепрофилировании корпусов под ковид-госпитали, развозя лекарства и продукты, а также помогая врачам добираться домой и к пациентам. Также добровольцы до сих пор продолжают быть на связи с медучреждениями.