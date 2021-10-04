Москва, 4 октября, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Евдокия Охлобыстина, дочь актёра Ивана Охлобыстина, вышла замуж. Об этом артист сообщил в личном Instagram-аккаунте 4 октября.

Цитата из т/с «Интерны». реж Максим Пежемский. 2010. Россия Иван Охлобыстин

https://www.instagram.com/p/CUmWqMgoppo/

Охлобыстин опубликовал серию постов из дворца бракосочетания. «Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!» — подписал одну из публикаций актёр, обращаясь к своей супруге Оксане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Иван Охлобыстин выдал замуж свою старшую дочь Анфису. Тогда актёр поделился с подписчиками кадрами с росписи и венчания пары.