Волгоград, 4 октября, 2021, 15:11 — ИА Регнум. В Волгоградской области 4 октября выявлено 366 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Это новый антирекорд региона. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 24 районах. Выздоровели ещё 279 пациентов, зарегистрирован 21 летальный исход, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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С начала пандемии в Волгоградской области диагноз COVID-19 подтвердился у 93 514 жителей. Справился с заражением 83 241 человек, скончались от осложнений 2 879 пациентов.

Продолжают лечение в стационарах и амбулаторных условиях 7 394 человека.