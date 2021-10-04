Ташкент, , 14:55 — REGNUM Досрочное голосование на выборах президента Узбекистана состоится 14−20 октября. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны.

Узбекистан Arian Zwegers

В ЦИК сообщили, что на досрочное голосование имеют право граждане, которые в день выборов не имеют возможности находиться по месту своего жительства.

Для того, чтобы проголосовать досрочно, избиратель должен обратиться в избирательный участок по месту своего нахождения с заявлением, где указываются причина отсутствия в день выборов и где ему, после рассмотрения заявления, выдадут избирательный бюллетень.

Общее количество зарегистрированных избирателей составляет более 21,2 млн человек.

Выборы президента Узбекистана состоятся 24 октября.