Москва, 4 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. На сегодняшний день массовые мероприятия в России проводятся лишь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. И от одной тысячи до трёх тысяч — всего в двух субъектах», — сказала Попова.

Она назвала коронавирусные ограничения в стране адекватными эпидемиологической ситуации.