Санкт-Петербург, 4 октября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Петербурге задержали водителя иномарки, который угрожал пистолетом женщине, выходившей на остановке из трамвая вместе с ребенком. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петр Данилов Красная Весна Пистолет

Конфликт между водителем автомобиля Volkswagen Polo и пассажиркой трамвая произошел 2 октября в 18:08 мск у дома 51 по 2-му Муринскому проспекту. Водитель, по сообщению очевидцев, вплотную подъехал к трамваю на остановке, когда из него выходили пассажиры, в том числе женщина с маленьким ребенком в коляске. Это не понравилось пассажирам, а одна из них — 58-летняя горожанка — вступила с нарушителем в словесную перепалку. В результате мужчина пригрозил ей пистолетом, после чего сел в машину и уехал.

«3 октября в 04:34 у дома 10 по Пискаревскому проспекту автомобиль Volkswagen Polo был остановлен. В нем задержаны 23-летний неработающий водитель и его 22-летний пассажир. У водителя изъят травматический пистолет», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

«Пассажир иномарки был опрошен в качестве свидетеля и отпущен», — добавили в ведомстве.