Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стало известно об увольнении главного врача городской больницы №8. Александр Дрозд покинул должность в связи с выходом на пенсию.

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Дрозд, возглавляющий лечебное учреждение в течение 13 лет, расторг договор по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного врача назначена Лариса Яковенко, пишет портал 161.ru.

Отмечается, что общий трудовой стаж Александра Дрозда составил 40 лет.