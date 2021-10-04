Москва, 4 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В России на сегодняшний день медицинскую помощь получают более 950 тыс. заболевших COVID-19, сообщил 4 октября журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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«На сегодняшний день общее число заболевших COVID-19, получающих медицинскую помощь, превышает 950 тыс.», — сказал Кузнецов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заболевших COVID-19 в 56 регионах России. При этом, по её словам, в 12 российских регионах заболеваемость снижалась.

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Она уточнила, что заболеваемость COVID-19 растет уже три недели. На «Дельта"-штамм приходятся 97% заражений коронавирусом в сентябре.