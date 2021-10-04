Москва, 4 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Введённый в России масочный режим сохраняется, однако есть масса вопросов к контролю за его соблюдением. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Фото ИА REGNUM В Калужской области сохраняется обязательный масочный режим

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"Если говорить о масочном режиме, то масочный режим, введенный постановлением главного государственного санитарного врача, сегодня сохраняющийся во всех субъектах Российской Федерации, как требование есть. К сожалению, есть много вопросов к контролю за этим требованием», — сказала Попова.

Она в качестве примера назвала Брянскую область, где рост составляет 22%, а также Севастополь с 34% и Орловскую область с 27%.

Число проводимых контрольных мероприятий и наказаний за нарушения в указанных субъектах страны минимально, резюмировала Попова.