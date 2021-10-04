Минск, 4 октября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. К трем годам лишения свободы за активное участие в беспорядках приговорил гражданина Украины суд Заводского района Минска. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.

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«С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Заводского района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч. 1 ст. 342, ч. 4 ст. 16 и ст. 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным следствия, гражданин Украины с августа по сентябрь прошлого года принимал участие в несанкционированных массовых акциях, блокируя движение транспорта и препятствуя нормальной работе предприятий и организаций.

Также указывается, что обвиняемый выступал в роли организатора и подыскал, а также изготовил орудия и средства преступления, включая аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель и трафареты.

«Распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады не менее 27 зданий надписей и изображений протестного характера», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что МВД Белоруссии контролирует ситуацию с беженцами на территории республики.