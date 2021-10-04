Уфа, 4 октября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Комплексное благоустройство 140 дворов заканчивают в Башкирии. Об этом 4 октября сообщил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алан Марзаев на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Volgograd.ru/ Двор

По его словам, в Башкирии завершают реализацию планов, которые были намечены на 2021 год по программе «Башкирские дворики».

«Мы заканчиваем комплексное благоустройство 140 дворовых территорий, вошедших в план на этот год. Программу уже реализовали на 99%. Работы по устройству асфальтового покрытия проезжих частей, тротуаров, освещению и озеленению выполнили в полном объёме. Рисков срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию нет», — сообщил он, добавив, что в текущем году в республике намерены благоустроить 146 общественных территорий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии поручил устранить недостатки при ремонте подъездов.