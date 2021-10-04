Москва, 4 октября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Для стимулирования темпов вакцинации Москва может вернуться к практике лотерей и розыгрыша призов, сообщил 4 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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«В ближайшее время, скорее всего, снова вернёмся к этой практике. Она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьёзные вещи как квартиры», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ.

Мэр напомнил, что столица одной из первых в России ввела обязательную вакцинацию для групп ратников, контактирующих с населением.

«В настоящее время 67% работающих в этих группах, что составляет достаточно большую долю работающих в Москве, привились двумя компонентами и 73% — одной компонентой», — рассказал Собянин.