Вашингтон, 4 октября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В сети обнародованы фотографии пикапа Chevrolet Silverado с колёсной формулой 6X6, который выставили на продажу в США. Об этом сообщается на сайте Ebay.

Ebay Chevrolet Silverado с колёсной формулой 6X6

Пикап Chevrolet Silverado 2004 года выпуска был превращен тюнерами в шестиколесный автомобиль. Это была сделано за счет третьего моста. Причем ведущие колеса у модели двускатные.

Вместо стандартного двигателя у шестиколесного Chevrolet Silverado стоит атмосферный бензиновый агрегат V8 Vortec 8100.

Данный мотор был форсирован до 1 444 л. с. При этом его объём увеличился до 8,7л. Двигатель идёт в паре с 5-ступенчатой автоматической трансмиссией Allison.

Ранее американское тюнинг-ателье Next Level представило шестиколесную версию Jeep Gladiator.

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