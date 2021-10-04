Москва, 4 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Число новых случаев заражения коронавирусом в России растёт достаточно быстро. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

«Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9%, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», — сказала Попова.

По её словам, в 12 субъектах страны рост заболеваемости COVID-19 идёт быстрее по сравнению с остальными регионами, и лишь в пяти субъектах число снижается: «У нас есть 12 регионов, которые растут гораздо быстрее, с тенденцией роста на 20% и больше. И здесь требуются особые меры».