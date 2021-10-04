Ростов-на-Дону, , 14:44 — REGNUM В Ростове-на-Дону в очередной раз менился руководитель водоканала. Об этом сообщается на сайте ресурсоснабжающей организации.

Водоканал Дарья Антонова © ИА REGNUM

Временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Ростовводоканал» назначен Дмитрий Кубрак. Новый управленец окончил Всероссийский государственный университет юстиции по специальности «Юриспруденция». За его плечами — большой опыт работы на руководящих должностях. Ранее он был заместителем гендиректора «Ростовводоканала» по сбытовой деятельности.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2021 года компанию возглавил Сергей Кабанов, сменивший Алексея Тейге. До этого он занимал должность первого заместителя главы АО «Ростовводоканал».

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