Саранск, 4 октября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Скончались женщины 1929, 1947 и 1954 годов рождения. Течение новой коронавирусной инфекции у умерших сопровождалось двусторонней полисегментарной пневмонией и тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 574 человек.

Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 4 октября в регионе выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 83 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 481 случая. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3485 человек.