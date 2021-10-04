Москва, , 14:43 — REGNUM России нужна федеральная программа по утеплению домов старого жилищного фонда и обустройству в них современного отопления. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Без отопления Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большинство домов старого жилищного фонда прослужит значительно дольше, если их утеплить и оборудовать вентилируемым фасадом. Кроме того, такие дома будут гораздо теплее, жильцы смогут не переплачивать за отопление», — рассуждает Миронов.

По его мнению, федеральную программу по утеплению домов можно выполнить за пят-семь лет.

«Обнести «хрущёвки» и «брежневки» вентилируемым фасадом с каменной ватой не дорого: за счет взносов на капитальный ремонт жители стандартной «хрущёвки» наберут нужную сумму за год-два. «На сдачу» можно поставить стеклопакеты в подъездах и герметичные входные двери. После такой доработки дом станет потреблять намного меньше тепла», — предлагает парламентарий.

На втором этапе программы нужно будет обустроить в старых домах современное отопление и поставить индивидуальные счётчики тепла, полагает он. Это также можно сделать за счёт средств капремонта и на деньги управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, уверен Миронов.

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