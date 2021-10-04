Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, выступая перед вновь избранными депутатами Законодательного собрания Ленобласти VII созыва, заявил, что они и областное правительство ― единая команда 47-го региона. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе губернатора. Глава Ленобласти настроен на конструктивное взаимодействие с депутатами, как теми, кто переизбрался в областной парламент, так и с новичками Заксобрания.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

«Правительство и Законодательное собрание области, хоть и представляют разные ветви власти, но это ― одна команда. Команда, которая должна работать на результат в интересах наших жителей», ― сказал Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что региональной законодательной и исполнительной ветвям власти предстоит совместно решать задачи в интересах жителей.

«Это и продолжение строительства новых детских садов и школ, объектов здравоохранения и спортивных объектов. И продолжение реализации закона о 47 гарантиях, который должен уравнять качество жизни в регионе, чтобы не было разрыва между теми, кто живет в городе и теми, кто живет в сельской местности. И развитие здравоохранения: пандемия ещё не побеждена и нам предстоит осмыслить ее уроки», ― сказал губернатор.

К числу приоритетных направлений совместной работы Дрозденко также причислил вопросы утилизации отходов, раздельного сбора мусора и создания современных предприятий по его переработке.

«Будущий год объявлен в Ленинградской области Годом Команды 47. Что такое Команда 47? Это ― все мы, кто радеет за область, кто хочет каждый день ― своим трудом и общественной деятельностью ― что-то менять вокруг, приносить пользу», — добавил Дрозденко, пригласив всех депутатов, вне зависимости от политических взглядов, стать членами Команды47.

Напомним, председателем Законодательного собрания Ленинградской области 4 октября был вновь избран Сергей Бебенин. Его заместителями стали Саяд Алиев и Татьяна Тюрина.

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