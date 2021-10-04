Москва, 4 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Риски исчерпания запасов золота в России неимоверно малы. Однако ряд структурных проблем существенно тормозят геологоразведку и эффективное недропользование, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

US FWS Золотодобыча

«Фактически, в начале сентября на встрече президента РФ Владимира Путина с модераторами Восточного экономического форума данные проблемы, после обращения гендиректора «Полюса» Повела Грачева, должны были быть разрешены.

Однако, по всей видимости, противодействие локальных региональных золотодобытчиков усиливается, ведь предложения Грачева в определенной степени делают рынок разведки и допуска к месторождениям более прозрачным и открытым, что явно не в интересах региональных групп.

Так как Минприроды РФ и законодатели так и не приступили к изменению законодательства, глава «Полюса» резонно акцентировал внимание на данной проблеме с вполне адекватными выводами, как отразится на добыче золота и геологоразведке в перспективе текущая модель недропользования», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев считает, что через 10−20 лет России может столкнуться с недостатком запасов золота.

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