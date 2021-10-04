Белград, 4 октября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В Сербии стартовал Сербско-русский деловой форум, в котором принимает участие сто компаний из Российской Федерации. Об этом сообщил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии Ненад Попович во время церемонии открытия форума 4 октября в Белграде.

Medija centar Beograd Ненад Попович

По словам Поповича, речь идет прежде всего о компаниях, которые работают в сфере энергетики, сельского хозяйства и пищевой промышленности, торговли, информационных технологиях. В форуме участвуют и самые крупные российские банки, отметил он.

Попович добавил, что экспорт из Сербии в Россию увеличился за последний год на 16%.

«Общий товарообмен между нашими странами уменьшился из-за эпидемии коронавируса, но зато сербский экспорт увеличился на 16% даже в год эпидемии, что является отличным результатом. Российская Федерация является одним из главных внешнеторговых партнеров Сербии», — процитировал телеканал РТС слова Поповича.

Напомним, что в структуре сербского экспорта в Россию преобладают сельскохозяйственные продукты, а в российском экспорте в Сербию — газ и нефть.