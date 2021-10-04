Бишкек, 4 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Президент Садыр Жапаров подписал указ «О Концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызстана на 2021−2026 годы». Об этом 4 октября сообщила пресс-служба главы Киргизии. В документе определены принципы регулирования деятельности религиозных организаций и объединений, а также регламенты взаимодействия между государством и религиозными организациями.

Ислам

Концепция состоит из пяти глав, которые включают реализацию законов об обеспечении единства народа, межкультурного и межрелигиозного согласия, развитии государственно-конфессионального партнерства, свободы вероисповедания и укреплении светских основ государства.

По официальным данным, в этом году в Киргизии зарегистрировано 3348 религиозных организаций, в том числе 2930 исламских и 404 христианских. Согласно Конституции Киргизия — светское государство. Популярность ислама за годы независимости страны значительно выросла.