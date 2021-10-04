Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 4 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В посёлке Красном-на-Волге, имеющем статус «ювелирной столицы России», хотят поставить трёхметровую скульптуру Снегурочки. Такими планами с корреспондентом ИА ИА REGNUM поделился глава посёлка Владимир Недорезов.

Https://kostromatravel.ru Ювелирные символы Красного-на-Волге

«У меня есть задумка поставить на въезде в посёлок Снегурочку в технике скани (ювелирная техника — ажурный или напаянный на металлический фон узор из тонкой проволоки — ИА REGNUM), чтобы гости сразу понимали, что они находятся в ювелирной столице России. У нас есть ювелирный и интерактивный музей, училище художественной обработки металлов, в Красном находится могила Иова Дерябина — автора этой уникальной и известной на весь мир техники. Все это можно соединить в единый тур или программу, чтобы привлекать туристов. Новый арт-объект должен стать первым шагом к созданию такого продукта» , — сказал Недорезов .

К изготовлению проекта скульптуры планируется привлечь учителей местной художественной школы и училища. Средства на проект чиновник хочет попросить у предпринимателей — «ювелиров, кто покрупнее». Такдже планируется привлечь и бюджетные средства. Примерную стоимость изготовления и установки Снегурочки чиновник обозначить не смог, но арт-объект по его замыслу должен появиться в посёлке к празднованию Дню села — в июле 2022 года.