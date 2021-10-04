В ювелирной столице России хотят поставить трехметровую Снегурочку
Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 4 октября, 2021, 15:32 — ИА Регнум. В посёлке Красном-на-Волге, имеющем статус «ювелирной столицы России», хотят поставить трёхметровую скульптуру Снегурочки. Такими планами с корреспондентом ИА ИА REGNUM поделился глава посёлка Владимир Недорезов.
К изготовлению проекта скульптуры планируется привлечь учителей местной художественной школы и училища. Средства на проект чиновник хочет попросить у предпринимателей — «ювелиров, кто покрупнее». Такдже планируется привлечь и бюджетные средства. Примерную стоимость изготовления и установки Снегурочки чиновник обозначить не смог, но арт-объект по его замыслу должен появиться в посёлке к празднованию Дню села — в июле 2022 года.
Справка: Костромская область производит более 60% от общероссийского объёма украшений. Большая часть ювелирных заводов расположена в Красносельском районе. Первый памятник Снегурочке в Костромской области открыли в 2015 году — он расположился около здания городской администрации в Костроме. Второй арт-объект появился в городе в 2020 году. Световая инсталляция не вызвала восторга у горожан — Снегурочку окрестили «сестрой-близняшкой» нововоронежской «Алёнки» и попросили убрать из областного центра. Чиновники не прислушались к советам костромичей, и решили сделать её символом города.