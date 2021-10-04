Сеул, 4 октября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. К 2023 году правительство Южной Кореи намерено выделить 42,4 млрд вон (~$35,8 млн) на разработку технологий «водородного» трамвая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Skitterphoto Трамвай

По их словам, данные средства пойдут на поиски способов модификации водородных топливных элементов внедорожников Hyundai Nexo и их использование в «водородных» трамваях.

К 2022 году в стране также намерены построить водородную заправочную станцию для трамваев.

Предполагается, что массовое производство «водородных» трамваев начнётся в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2050 году Южная Корея планирует отказаться от пластиковых отходов.

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