Москва, 4 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 4 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу. Мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», — сказал мэр на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ.

По его словам, показатели в Москве пока вдвое ниже пиковых значений, однако наблюдается отрицательная динамика ситуации с коронавирусом — рост заболеваемости и госпитализаций.