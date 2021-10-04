Новошахтинск, Ростовская область, 4 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Новошахтинске Ростовской области обманутые дольщики многоквартирного жилого дома по улице Харьковской получили ключи от квартир. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 октября.

(сс) mastersenaiper Ключи от дома

Строительство жилого дома, рассчитанного на 125 квартир, началось в 2010 году и продолжалось шесть лет. Однако застройщик обанкротился, завершив объект лишь на четверть. Весной 2020 года обманутые дольщики подали заявку на предоставление субсидии, получив одобрение на сумму 151,713 млн рублей.

«В Новошахтинске решена проблема обманутых дольщиков. Ранее, в 2020 году, за счёт средств субсидии областного бюджета в городе были введены в эксплуатацию еще два проблемных многоквартирных дома. Всего на завершение строительства трёх проблемных домов в Новошахтинске предоставлены средства областного бюджета в размере 287,74 млн рублей», — уточнил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

С начала 2021 года из реестра жертв строительных пирамид в Ростовской области вычеркнуто 2 077 дольщиков.